Палаты Конгресса вынесут на голосование свои законопроекты о реформе полиции

22.06.2020, 14:40, Новости дня

ВАШИНГТОН – На этой неделе Палата представителей и Сенат, контролируемые соответственно демократами и республиканцами, намерены провести важные голосования о реформе полицейской системы страны. Палаты занимают единую позицию по некоторым крупным положениям, но все же расходятся в некоторых моментах.

Толчком к этой законодательной инициативе послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, ставшая поводом для общенациональных протестов против расизма и применения силы правоохранительными органами.

Ключевым пунктом несогласия между демократами и республиканцами является тема условного иммунитета – правовой доктрины, осложняющей подачу исков против полиции, если люди считают, что их гражданские права были нарушены.

Демократы хотят отменить условный иммунитет, но против этого выступают лидеры республиканцев, а Белый дом назвал отмену «непроходным вариантом» для президента Дональда Трампа.

«Палата представителей демократов хочет принять на этой неделе законопроект, который уничтожит нашу полицию, – написал президент в Твиттере в воскресенье. – Надеюсь, республиканские конгрессмены будут упорно бороться, чтобы отклонить его. Мы должны беречь и лелеять нашу полицию, они охраняют нас!»

В ответ на это конгрессвумен Карен Басс написала в Твиттере: «Наш законопроект устанавливает национальные стандарты полицейской деятельности, обеспечивает дополнительную подготовку и предусматривает создание реестра, чтобы уволенных офицеров не брали на работу вновь. Многие департаменты поддерживают этот законопроект, но вы, очевидно, не понимаете его. Попробуйте почитать его сегодня вечером, или пусть кто-то другой почитает вам его».

На прошлой неделе юридический комитет Палаты представителей одобрил эту инициативу, и на этой неделе палата проведет голосование в полном составе.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что он планирует провести процедурное голосование по сенатскому законопроекту на этой неделе.

Оба законопроекта поддерживают более широкое использование нательных камер полицейскими, объявляют самосуд федеральным преступлением, расширяют подготовку полицейских и объем данных, которые собирают департаменты.

Сенатор Тим Скотт, который возглавляет работу республиканских сенаторов по этому направлению, заявил в воскресенье, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, что обе партии согласны с 70 процентами необходимых мер.

Он указал на одно положение республиканского законопроекта, которого нет в предложениях демократов, а именно ужесточение наказания для полицейских, подающих ложные рапорты.

«Предусматривается более суровое наказание за ложный полицейский рапорт наряду с тяжкими телесными повреждениями или смертью, что влечет судебное преследование, – сказал он. – Поэтому для на важно сделать больший упор на характер правоохранительной деятельности. Если мы этого не сделаем, то окажемся в пролете».