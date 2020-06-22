Гособвинение просит приговорить Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии

22.06.2020, 14:36, Разное

Несколько часов назад завершилось очередное заседание Мещанского суда Москвы по делу “Седьмой студии”. На нем гособвинение попросило приговорить к 6 годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта “Платформа”.

Прошу считать вину Серебренникова доказанной и назначить ему в виде наказания реальный срок лишения свободы в виде 6 лет в исправительной колонии общего режима,

– попросил суд прокурор Михаил Резниченко.

Кирилл Серебренников

Для продюсера Юрия Итина гособвинение попросило 4 года колонии и штраф 200 тысяч рублей, для продюсера Алексея Малобродского – 5 лет колонии со штрафом 300 тысяч рублей, для бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум – 4 года колонии и 200 тысяч рублей штрафа. Также прокурор попросил удовлетворить иск Министерства культуры РФ на сумму около 129 миллионов рублей, передав государству арестованное имущество фигурантов, в том числе квартиру Кирилла Серебренникова.

Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 миллионов 237 тысяч рублей до 128 миллионов 974 тысяч рублей,

– отметил прокурор.

Напомним, в начале апреля прошлого года Мосгорсуд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста, заменив его подпиской о невыезде. Аналогичное решение было вынесено в отношении Апфельбаум и Итина. Затем дело было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.

Кирилл Серебренников и Владислав Опельянц на съемочной площадке