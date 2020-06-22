Данила Козловский показал четырехмесячную дочь

22.06.2020, 14:36, Разное

Вчера во всем мире отмечали международный День отца – праздник традиционно приходится на третье воскресенье июня. Не остался в стороне и Данила Козловский, который в марте этого года объявил о рождении дочери – девочке дали необычное имя Ода Валентина. В честь праздника актер поделился новым снимком с малышкой.

Данила Козловский с дочкойВсех бать с Днем бати,- подписал Козловский милый снимок, на котором держит дочь на руках. Слово “батя” он использовал, и объявляя об отцовстве, сообщив, что Ода – “его вселенная”. Но первой о рождении девочки рассказала ее мама – Ольга Зуева: это случилось 2 марта, точная дата появления Оды на свет пока не разглашалась. По словам источника, близкого к паре, “Ольга решила рожать в Америке из-за того, что много лет жила там, получила местное образование и снялась в нескольких фильмах”.

Данила Козловский с дочкой Ольга Зуева с дочкойОб отношениях Данилы и Ольги впервые стало известно в начале 2015 года, когда пара вышла в свет на премьере фильма с участием Данилы “Духless 2”. За пять лет отношений они несколько раз работали на одной съемочной площадке: сначала актриса появилась в режиссерском дебюте Козловского “Тренер”, затем он оказал своей девушке ответную услугу – снялся уже в ее первом фильме “На районе”. Фильм “Официально красивые” стал их третьим совместным проектом на экране.