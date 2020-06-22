 

Казахстанского активиста приговорили к трем годам ограничения свободы за посты о Назарбаеве и правящей партии

22.06.2020, 14:30, Новости дня

Суд Алматы признал активиста Альнура Ильяшева виновным в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. Его приговорили к трем годам ограничения свободы и 100 часам общественных работ каждый год до истечения срока. Ильяшеву запрещено заниматься общественной деятельностью в ближайшие пять лет. 

Следствие посчитало, что несколько постов Ильяшева в соцсетях заведомо распространяли ложную информацию. 

В видеообращении, опубликованном в марте, Ильяшев с другими активистами требовали у первого президента Нурсултана Назарбаева “передать накопленные за годы правления имущество и активы” в фонд помощи казахстанцам и “уйти на заслуженный отдых”.
Комментируя пожертвования бизнесменов, Ильяшев написал в фейсбуке: “Гора родила мышь”. 
Еще один пост активиста в фейсбуке начинается со слов: “[Правящая партия] Nur Otan – “Партия жуликов и воров”?!”

В 2019 году Ильяшев проиграл суд по делу о смоге. Он требовал у властей Алматы выполнения комплексной программы по снижению загрязнения окружающей среды, где был прописан план мероприятий по уменьшению выбросов с городской ТЭЦ-2. В удовлетворении иска судья отказала.  

Ильяшев в своем заявлении требовал перенаправить 200 миллионов долларов, выделенных на строительство горнолыжного курорта “Кок-жайлау”, на установку очистных сооружений и последующий перевод ТЭЦ на природный газ. Представитель алматинской мэрии назвал претензии активиста необоснованными. Чиновник сослался на то, что программа, в невыполнении которой Ильяшев обвинил власти, не действует уже более пяти лет.



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