Прокуратура требует 6 лет тюрьмы для режиссера Кирилла Серебренникова

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22.06.2020, 14:30, Новости дня

В Мещанском районном суде Москвы прокурор Михаил Резниченко на прениях запросил от четырех до шести лет фигурантам дела “Седьмой студии”. Шесть лет и штраф в 800 тысяч рублей гособвинение просит для режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении средств бюджета под видом расходов на театральные постановки. 

Пять лет и 300 тысяч рублей штрафа прокурор потребовал для бывшего продюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского, четыре года колонии и штрафы в 200 тысяч рублей – для гендиректора Юрия Итина и экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум.

Обвинение также просит лишить обвиняемых права занимать административные должности на три года после отбытия наказания. Прокурор попросил до погашения ущерба оставить под арестом имущество обвиняемых, в том числе берлинскую квартиру и автомобиль Серебренникова.

Судебный процесс по делу “Седьмой студии” начался в октябре 2018 года. Всем фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, Серебренников, Малобродский, Апфельбаум и Итин участвовали в хищении 133 млн рублей, полученных из бюджета на проекты “Платформа” и “Седьмая студия” в 2011–2014 годах.​ Фигуранты дела отказались признавать свою вину в хищении бюджетных средств и всегда утверждали, что, напротив, вкладывали в проекты в том числе собственные деньги.

По этому делу провели три экспертизы, в том числе независимую, которая подтвердила, что участники “вкладывали в проекты в том числе собственные деньги” и “никто ничего не украл”. По данным независимых экспертов, расходы проекта “Платформа” действительно были больше, чем выделенный Минкультом грант (216 млн рублей): с учетом налогов сумма затрат значительно превысила 300 млн рублей. 

Третью экспертизу после независимой запросило обвинение. Результаты были оглашены на слушаниях 1 июня 2020 года. В этих документах говорится, что государству был нанесен ущерб в 129 млн рублей. Адвокат Ирина Поверинова, защищающая экс-чиновницу Минкультуры Софью Апфельбаум, отмечала, что экспертиза, с точки зрения защиты, “проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта”.

 



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