 

Нетаньяху и Ганц не приедут на парад Победы в Москве

22.06.2020, 14:30, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня из-за политических проблем, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Приглашение подтверждалось нами как премьер-министру Нетаньяху, так и альтернативному премьер-министру, министру обороны Ганцу. Приглашения были приняты с благодарностью, с признательностью. Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле – вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах», – сказал Викторов, передает РИА «Новости».

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.



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