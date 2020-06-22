 

Семья убитого Хангошвили попросила защиту от «российских властей»

22.06.2020, 14:30, Новости дня

Родственники чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который в прошлом году был убит в Берлине, попросили предоставить им защиту, так как они якобы опасаются преследования со стороны «российских властей», говорится в заявлении адвокатов семьи боевика.

«Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она наконец была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции. К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан», – передает Deutsche Welle текст заявления.

Также в заявлении выражена радость в связи с выдвинутыми обвинениями после «тщательного расследования».

«Следствие выяснило, что наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей», – говорится в заявлении.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.

Также сообщалось, что задержан 49-летний житель России Вадим К. по обвинению в убийстве.

Посла РФ вызывали на прошлой неделе в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергает причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком, причастным у множеству убийств в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Посольство Великобритании заявило, что украинцам для выезда за границу нужно разрешение от МИД

05.06 / Немецкие ботинки привели в восторг грузинских солдат

05.05 / Из подмосковного госпиталя для ветеранов войн сбежал пациент с COVID-19

05.06 / Волонтеры провели акцию по раздельному сбору отходов

26.04 / Вакцина от COVID-19, слезы как способ передачи коронавируса и другие новости медицины 

06.05 / Киевский суд арестовал украинца, освобожденного в рамках апрельского обмена с боевиками “ЛДНР”. В 2014-м его подозревали в убийстве

15.06 / Анкара объяснила перенос визита Лаврова в Турцию

06.05 / 10 миллионов литров пива уничтожат во Франции из-за коронавируса

22.04 / Как работают коронавирусные жулики

26.05 / TikTok стал лидером по выручке от покупок внутри приложения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска