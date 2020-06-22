Эксперт рассказала о скрытых симптомах коронавируса

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22.06.2020, 14:30, Разное

Анча Баранова, биолог США, пояснила о скрытой симптоматике коронавируса. Она заявляет, что бессимптомные носители могут не знать об ухудшениях функций почек и сокращений объема легких.
Специалист сообщает, что чаще всего молодые люди являются бессимптомными носителями COVID-19. Сначала эта категория больных могут попасть к докторам по другим причинам. Они могут проверять какой либо орган с помощью компьютерной томографии и в результате обследования специалисты находят поражение легких.

Эксперт заявляет, что проблему можно установить и без томографии, если проводить контроль размера легких спирометрией. Если он начинает снижаться, то вероятно, человек столкнулся с коронавирусной инфекцией. Она рекомендует людям, получившим положительный тест на COVID-19, пройти томографию и проверить легкие.

Больные могут пропустить и снижение функции почек, что определяется анализом крови на клубочковую фильтрацию. Беременные тоже могут бессимптомно носить вирус, но биолог не советует целенаправленно проверяться на симптоматику инфекции. Она считает, что безопаснее минимизировать число контактов с людьми.



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