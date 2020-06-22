Мария Порошина впервые за долгое время показала младшего сына: Богатырь

22.06.2020, 14:23, Разное

Младший ребенок

знаменитости, сын Андрей, родился в январе 2019 года. Мария Порошина редко

рассказывает о крохе.

Впрочем, накануне звезда кино и сериалов сделала исключение.

В “Инстаграм” Мария показала собственную спальню и похвасталась новой кроваткой

Андрея.

Как оказалось, старое место для сна малыш сломал. Знаменитость

намекнула, что ее сынишка – крепкий мальчик, она назвала его богатырем. Звезда

опубликовала пару фото. На одном из них запечатлен полуторагодовалый Андрюша.

Артистка добавила, что мебель сыну выбирала очень тщательно:

из натурального дерева и окрашенную краской на водной основе. Мария сообщила,

что кроватка разбирается и трансформируется в столик и два кресла.

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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 21 Июн 2020 в 2:41 PDT

Напомним, у 46-летней Марии Порошиной пятеро детей. От гражданского

мужа Гоши Куценко у знаменитости есть дочь Полина. В браке с актером

Ильей Древновым артистка родила трех девочек – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Об отце сына Марии ничего неизвестно.