 

Мария Порошина впервые за долгое время показала младшего сына: Богатырь

22.06.2020, 14:23, Разное

Младший ребенок
знаменитости, сын Андрей, родился в январе 2019 года. Мария Порошина редко
рассказывает о крохе.

Впрочем, накануне звезда кино и сериалов сделала исключение.
В “Инстаграм” Мария показала собственную спальню и похвасталась новой кроваткой
Андрея.

Как оказалось, старое место для сна малыш сломал. Знаменитость
намекнула, что ее сынишка – крепкий мальчик, она назвала его богатырем. Звезда
опубликовала пару фото. На одном из них запечатлен полуторагодовалый Андрюша.

Артистка добавила, что мебель сыну выбирала очень тщательно:
из натурального дерева и окрашенную краской на водной основе. Мария сообщила,
что кроватка разбирается и трансформируется в столик и два кресла.

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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 21 Июн 2020 в 2:41 PDT

Напомним, у 46-летней Марии Порошиной пятеро детей. От гражданского
мужа Гоши Куценко у знаменитости есть дочь Полина. В браке с актером
Ильей Древновым артистка родила трех девочек – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Об отце сына Марии ничего неизвестно.



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