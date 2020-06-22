Продюсеры возобновляют съемки третьего сезона турецкого сериала “Ветреный”

22.06.2020, 14:23, Разное

Съемки третьей части

картины были заморожены в марте. Работу пришлось остановить из-за

пандемии коронавируса и режима самоизоляции, который был объявлен на территории

Турции.

Впрочем, откладывать производство новых серий теленовеллы

“Ветреный” в долгий ящик продюсеры не намерены. По сообщению пресс-службы

канала ATV, съемки сериала продолжатся в августе. Звезды картины Акын Акынезю

и Эбру Шахин вновь встретятся на площадке. Напомним, что сериал снимается в

древнем турецком городе Мидьят, что в провинции Мардин.

Также, согласно заявлению представителей канала ATV, в новой

части на экраны вернется Фериде Четин. Актриса играет мать главной героини

Зехру Шадоглу. Четыре месяца назад Фериде ушла в декретный

отпуск. Сейчас Четин готова вернуться в

проект.

Ходят слухи, что в третьем сезоне сериала

“Ветреный” появится новый персонаж. Он, по словам инсайдеров, станет

причиной напряженности в отношениях между главными героями, влюбленными Рейян и

Мираном.

Напомним, сериал “Ветреный” увидел свет в марте 2019 года. Сюжет

картины развивается в городе Мидьят. В центре повествования две

могущественные враждующие семьи Асланбеи и Шадоглу. Выход третьего сезона

сериала “Ветреный” запланирован на 20 сентября 2020 года.