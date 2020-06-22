 

“Бавария” все еще надеется приобрести Лероя Сане за 40 млн евро

22.06.2020, 14:18, Новости дня

Руководство мюнхенской "Баварии" продолжает переговоры с представителями "Манчестер Сити" о покупке Лероя Сане. За 24-летнего нападающего "горожан" немецкий клуб готов заплатить 40 миллионов евро.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем Twitter, клубы пока не пришли ни к каким договоренностям, однако переговоры между ними продолжаются. "Манчестер Сити" уже готов снизить свои аппетиты, учитывая, что Сане может достаться "Баварии" бесплатно в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что англичане готовы продать немецкого футболиста за 60 миллионов евро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / France 2 – «апокалиптичная картина» — Красная площадь опустела из-за карантина

20.06 / Глава “Нафтогазу” заявил, что объем газа в подземных хранилищах может достичь рекорда

04.06 / Лукашенко пообещал не дать «издеваться» над «цветущей» Белоруссией

08.06 / ФСБ задержала на границе иностранца с порохом в сапогах

04.06 / Песков объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

07.06 / Журналиста Азара освободили после ареста за одиночный пикет

05.06 / Валерий Брагин возглавит сборную России по хоккею

04.06 / В Беларуси усиливаются гонения на противников действующего президента 

13.05 / Козак прилетел в Берлин для консультаций по Донбассу – СМИ

13.06 / Семья Флойда решила подать иск к обвиненному в его убийстве экс-полицейскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска