 

Медведица атаковала автомобиль на трассе в Хабаровском крае. Видео

22.06.2020, 14:18, Новости дня

Внезапное приключение, попавшее в объектив автомобильного регистратора, пережил водитель, отправившийся в поездку по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

 

Судя по кадрам, к моменту прибытия автора ролика, медведица и медвежонок были заняты поздним ужином, который состоял из животного, сбитого на дороге.

Появление машины нарушило планы хищников и напугало их. Медведица, защищая малыша, бросилась на легковушку, после чего они покинули проезжую часть и скрылись в темноте.

К счастью, в результате неожиданной встречи никто не пострадал, а автомобиль получил легкие незначительные повреждения.



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