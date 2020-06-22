 

ФСБ рассекретила документы о нацистской женской разведшколе в Крыму

22.06.2020, 14:18, Новости дня

Управление ФСБ по республике Крым и городу Севастополю рассекретило документы о планах гитлеровцев открыть разведшколу в Керчи. 

Среди документов — отчет о работе НКВД Крыма на Керченском полуострове с 1 января по 14 мая 1942 года. Из материалов следует, что чекисты арестовали группу женщин, некоторые из которых были технические служащие гестапо в Керчи. Среди них Бейгулова (русская, комсомолка, фельдшер 320-й стрелковой дивизии), которая дезертировала из армии в ноябре 1941 года, а также местные девушки по фамилиям Железняк, Егорова, Тальгрен и Тюрина.

Следствием установлено, что "гестапо намеревалось открыть в Керчи разведшколу по подготовке шпионов для засылки в тыл Красной армии и что все названные предназначались в эту школу". Гестаповцы вошли в связь с этими женщинами и с помощью подарков и денег склонили к сотрудничеству. Они должны были выявлять партизан и партработников, передает РИА Новости. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Полиция Москвы перед пикетами в поддержку Азара заявила о “недопустимости” любых акций протеста в городе во время коронавируса

18.05 / Суточные потери от коронавируса в Великобритании остаются на минимальном уровне с конца марта

27.05 / Республиканские губернаторы предлагают Трампу перенести съезд в свои штаты

18.06 / ОП за две недели выявила более 1,5 тыс. фейков о голосовании по Конституции

12.05 / При взрыве на военном полигоне в Кузбассе погибли двое гражданских

06.05 / Патрушев назвал ложь Запада о Второй мировой инструментом принижения роли РФ в мире

10.04 / Журналиста Николая Сванидзе уличили в несоблюдении самоизоляции

16.06 / В РФ подтвердили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

10.06 / Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в США

09.06 / “Медуза”: Собянин отменил режим самоизоляции, чтобы “поднять людям настроение” перед голосованием о поправках к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска