 

Несколько недель назад Аваков добровольно хотел уйти в отставку, Зеленский не согласился – СМИ

22.06.2020, 14:18, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков несколько недель назад предлагал добровольно уйти в отставку, сообщило 22 июня “РБК-Украина” со ссылкой на источники.

По данным издания, это предложение Аваков озвучил во время разговора с президентом Владимиром Зеленским в разгар акций за его отставку. Глава государства его якобы не принял. 

“Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязаны окажемся”, – сказал изданию собеседник в окружении президента. 

На момент публикации материала пресс-секретарь Авакова не прокомментировал изданию эту информацию. 

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В начале июня парламентская фракция “Голос” начала собирать подписи за отставку Авакова. 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде. Это произошло после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали и пытали женщину (в преступлении подозревают двух полицейских), а в Броварах произошла перестрелка в одном из жилых кварталов. 

В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за “неспособность обеспечить должную работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств”. 

17 июня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова. 

В июне в Киеве несколько раз проходили акции, участники которых требовали отставки главы МВД, в частности, 5 июня и 18 июня. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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