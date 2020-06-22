Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюменской области

22.06.2020, 14:16, Новости дня

В Тюменской области около десяти сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

«Такие случаи [заражения на станции переливания крови] есть, и у нас, к сожалению, зарегистрировано девять случаев заболевания. Но при этом хочу акцентировать ваше внимание, что заболели сотрудники лаборатории, то есть это лица, которые не имеют прямого контакта с донорами, поэтому контактных среди пациентов не выявлено», – цитирует ТАСС Летюшева.

Коллег заразила одна из сотрудниц лаборатории, которая находилась на инкубационном периоде. Отмечается, что определен круг контактировавших с зараженной, за ними установлено медицинское наблюдение.

За весь период в регионе зарегистрировано 2 тыс. 621 случай заражения коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в РФ выявлено 7600 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 592 тыс. случаев заболевания.