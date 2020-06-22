Каждый третий украинец пожалел о распаде Советского Союза

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22.06.2020, 14:16, Новости дня

О распаде СССР жалеет треть населения Украины (33,5%), следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет», – передает РИА «Новости» сообщение КМИС.

Еще 16,4% не определились с ответом.

35% респондентов считают, что пребывание Украины в Советском Союзе принесло пользу стране, 28% считают, что было «больше вреда», а 25,5% выбрали вариант «трудно сказать наверняка, чего было больше». Остальные не ответили на вопрос.

«Впрочем, по сравнению с маем 2013 года, когда КМИС проводил аналогичный опрос, с 48% до 35% стало меньше тех, кто видит в советском периоде больше пользы. В то же время тех, кто видит больше вреда, стало больше с 18% до 28%, а тех, кто «не может оценить, чего было больше», стало меньше с 31% до 25,5%», – говорится в публикации.

Опрос проводился с 24 по 31 мая методом телефонного интервью по всей Украине, кроме неподконтрольной территории Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 2,2%.

В 2018 году опрос также показал, что многие граждане Украины испытывают ностальгию по Советскому Союзу, а каждый четвертый украинец выступил за возрождение СССР.



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