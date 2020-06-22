Врач-диетолог рассказал, может ли молоко повысить риск развития рака

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22.06.2020, 14:09, Разное

Врач-диетолог Айтор Санчес из Испании рассказал, может ли употребление молока повысить риск развития рака. Данной информацией поделилась газета La Vanguardia.
Специалист ответил на распространённые среди читателей вопросы, связанные с питанием и онкологией. Так, многие из них уверенны: белок казеин, который содержится в молоке, может спровоцировать развитие рака. Однако медик объяснил, что в молочных продуктах есть и другие вещества, поэтому не стоит связывать их пользу и вред лишь с одним белком. Кроме того, есть большое количество исследований, посвященных теме онкологии. В них говорится о том, что следует свести к минимуму потребление тех продуктов питания, которые провоцируют процессы разрастания раковых клеток.

Айтор Санчес также рассказал, что молочные продукты, как правило, связывают с незначительным возрастанием вероятности некоторых типов онкологии, в частности рака простаты. При этом на данный момент их влияние на развитие этого заболевания является достаточно противоречивым фактом. Результаты многих научных работ указывают на то, что молочные продукты не оказывают абсолютно никакого воздействия на лечение и предотвращение рака. Исходя из этого, наилучшим выходом из ситуации может стать сведение к минимуму их потребления.



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