 

Почта РФ объяснила, почему жительнице Петербурга выдали пенсию мелочью

22.06.2020, 14:08, Новости дня

Жительнице Санкт-Петербурга при получении пенсии выдали около 5 тыс. рублей мелочью. В пресс-службе управления почтовой связи объяснили, что женщина не хотела ждать, пока в кассу принесут крупные купюры.

В почтовом отделении на улице Димитрова женщине выдали около 5 тыс. рублей пенсии 50-рублевыми купюрами и примерно такую же сумму – монетами достоинством от одного до десяти рублей, передает РИА «Новости». 

«Клиентка обратилась в отделение почтовой связи рано утром. На тот момент у оператора в кассе не было купюр крупного номинала. Клиентке предложили немного подождать, когда в кассе появятся крупные купюры, либо получить выплату имеющимися купюрами. Она самостоятельно выбрала второй вариант», – отметила представитель городского управления почтовой связи.

Отмечается, что Почта РФ принесла пенсионерке извинения и предложила обменять монеты на банкноты в удобное для нее время. 

Ранее в Москве сотрудница почты выдала слепому пенсионеру ксерокопии денег вместо настоящей пенсии.



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