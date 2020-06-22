В Орловской области обнаружен колодец, куда нацисты сбрасывали детей

22.06.2020, 14:08, Новости дня

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения в Орловской области колодца, куда в годы Великой Отечественной войны нацисты сбрасывали детей из концлагеря.

«Следственными органами СК по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту совершения преступных действий. (…) в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны. По данным СМИ, в поселке Крутовском Орловского района поисковиками МПО «Костер» обнаружен колодец, в который, по сведениям местных жителей, немцы во время Великой Отечественной войны сбрасывали детей, прошедших концентрационный лагерь. В ходе поисковых работ на указанном месте обнаружены фрагменты человеческих останков», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках реализации мероприятий проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов период Великой Отечественной войны, следователи тщательно проверят полученную информацию. Выявленному факту будет дана правовая оценка.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе изучаются архивные и научно-исторические данные. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сказано в сообщении.

Ранее останки десяти мирных жителей, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), нашел поисковый отряд «Поиск-97» в Пыталовском районе Псковской области.