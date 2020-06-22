Ксения Бородина дала совет на случай ухода мужа из семьи

22.06.2020, 13:53, Разное

Ксения Бородина пояснила подписчикам, что делать, если из семьи ушел муж. Ведущая отвечала на вопросы поклонниц, разбирая с ними интересные темы.

Ксения Бородина интересно ведет свою страничку в Instagram. Она контактирует с подписчиками, затрагивает волнующие темы. Одна из подписчиц спросила совет у ведущей, что предпринять в ситуации, когда ушел муж. Ксения Бородина ответила, что нужно продолжать жить, любить себя, ведь это фундамент любого человека. Она написала, что если жительница ценит себя, то к ней так же будут относиться и остальные. Также дополнила, что нельзя перепутать это понятие с эгоизмом.



Телеведущая напомнила, что в непростой ситуации необходимо учиться переключаться на себя, поддерживать связь с друзьями, заниматься саморазвитием, находить время для отдыха, чтения. В 2016 году Ксения Бородина и сама была в похожем положении. Она не хотела оформлять развод, ведь речь была о любящем супруге и хорошем отце.