Ксения Бородина дала совет на случай ухода мужа из семьи

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22.06.2020, 13:53, Разное

Ксения Бородина пояснила подписчикам, что делать, если из семьи ушел муж. Ведущая отвечала на вопросы поклонниц, разбирая с ними интересные темы.
Ксения Бородина интересно ведет свою страничку в Instagram. Она контактирует с подписчиками, затрагивает волнующие темы. Одна из подписчиц спросила совет у ведущей, что предпринять в ситуации, когда ушел муж. Ксения Бородина ответила, что нужно продолжать жить, любить себя, ведь это фундамент любого человека. Она написала, что если жительница ценит себя, то к ней так же будут относиться и остальные. Также дополнила, что нельзя перепутать это понятие с эгоизмом.

Телеведущая напомнила, что в непростой ситуации необходимо учиться переключаться на себя, поддерживать связь с друзьями, заниматься саморазвитием, находить время для отдыха, чтения. В 2016 году Ксения Бородина и сама была в похожем положении. Она не хотела оформлять развод, ведь речь была о любящем супруге и хорошем отце.



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