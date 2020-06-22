 

Xiaomi представила компактный проектор Full HD за 85 долларов

22.06.2020, 13:53, Разное

Компания Xiaomi представила новое устройство бюджетного сегмента. Проектор с расширением FullHD и компактными размерами будет стоить всего 85 долларов США.
Информация о грядущей новинке появилась на сайте Youpin, платформы по краудфандингу. Ценник малогабаритного FullHD-проектора с названием Wanbo T2 Free Projector, согласно опубликованным данным, составит менее 600 юаней, что равно примерно 85 долларам. Яркость аппарата – 150 ANSI, кроме того, устройство может проецировать изображений диагональю 120 дюймов, минимальный размер при этом составит 40 дюймов.

Также в T2 Free применена интересная спецтехнология закрытой оптики для предотвращения попадания внутрь проектора пыли. Она увеличит срок эксплуатации прибора, избавив от черных точек на экране и улучшив рассеивание тепла. Использование диффузного отражения делает «картинку» мягче, благодаря чему не так устают глаза. При этом срок работы лампы проектора благодаря эффективной системы охлаждения с несколькими вентиляторами определяется в 20 тысяч часов.

Стоит отметить, что на боковых гранях корпуса расположена пара 3-ваттных динамиков. Для подключения к устройству предусмотрен ряд разъемов, например, HDMI, USB и AV. Аппарат демонстрирует изображение как с ноутбука, так и с телеприставок или других гаджетов. Расстояние при этом может варьироваться от полутора до 3 метров, поддерживает девайс и опцию вертикальной коррекции трапецеидальных искажений. Сведений о дате выхода компактного бюджетного устройства на коммерческий рынок пока нет.



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