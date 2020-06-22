 

В Европе решили не закрывать целые страны в случае второй волны коронавируса

22.06.2020, 13:53, Новости дня

Европейские страны имеют достаточный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы более эффективно и на локальном уровне противодействовать распространению COVID-19 во время второй волны пандемии, если она будет, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

«Если появятся новые очаги распространения [коронавируса], то в мире уже научились реагировать на подобные события. Мы знаем, что нужно делать, и мы будем реагировать. Я уже не думаю насчет уровня всей страны, но в любом случае со всем накопленным к настоящему моменту опытом мы сможем обезопасить регион за регионом, зону за зоной. В этом случае удар по экономике заметно меньше», – ответил он на вопрос о реакции властей в случае возникновения второй распространения коронавируса.

Бретон добавил, что возобновление массовых мероприятий, вызовет радость с точки зрения возвращения культурной жизни, однако чрезмерно ослаблять бдительность нельзя. Он напомнил, что Европа продолжает бороться с эпидемией и находится на стадии выхода из режима ограничений, передает ТАСС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия ожидает от всех государств Евросоюза, что внутренние границы будут открыты после карантина к концу июня.

В Европе некоторые страны сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

Однако, по словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что европейские страны не станут ослаблять борьбу с коронавирусом, и предостерегает их от поспешной отмены запретов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / США заявили о призыве лидеров G7 реформировать ВОЗ

10.06 / Анонсирован прямой эфир с главой Псковской области о ситуации с коронавирусом

21.05 / Стрельба в торговом центре в Аризоне

24.04 / В медицинском центре в Одинцове завершен монтаж оборудования

26.05 / Накопительные пенсии россиян в 2020 году вырастут на 9,13 процента

08.06 / Подозреваемого в убийстве подростка и ранении еще пятерых задержали в Забайкалье

14.04 / Живущего с больным коронавирусом мужчину оштрафовали за поход в магазин в Москве

11.04 / В Москве увеличено число патрулей Росгвардии для профилактики коронавируса

08.05 / На границе Кыргызстана и Таджикистана снова произошел инцидент со стрельбой из минометов

31.05 / Представлен имплантат, который активирует выработку инсулина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска