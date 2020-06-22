Прокурор потребовал приговорить Серебренникова к шести годам

22.06.2020, 13:53, Новости дня

В ходе заседания Мещанского суда Москвы прокурор попросил назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии и штраф в 800 тыс. рублей по делу о хищении 129 млн рублей.

«Прошу назначить Серебренникову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» слова прокурора Михаила Резниченко.

На заседание пришли журналисты и друзья подсудимых. В коридоре суда при входе в зал образовалась давка, однако в самом зале рассадили всех с учетом дистанции. Тем, кому не хватило места, организовали трансляцию. Всех присутствующих обязали надеть маски и перчатки.

Прокурор также запросил продюсеру Алексею Малобродскому пять лет лишения свободы, Юрию Итину и Софье Апфельбаум – по четыре года. Серебренникова обвинение называет организатором махинации.

Для всех запрошена колония общего режима.

Ранее гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова с 133 млн до почти 129 млн рублей. Вину фигурантов считают доказанной.

До этого третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены в 2,5 раза.

Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» – на проект было выделено из бюджета более 214 млн рублей. В сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство и отменил режиссеру подписку о невыезде.