 

Минобороны Грузии начало «сдавать в прошлое» советскую спецтехнику

22.06.2020, 13:53, Новости дня

Процесс получения 500 единиц машин и иной специальной техники натовских стандартов начало министерство обороны Грузии в понедельник, заявив об отказе от советских образцов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В течение ближайших нескольких месяцев силы обороны Грузии будут иметь лучшую современную спецтехнику по стандартам НАТО», – сообщил министр обороны Ираклий Гарибашвили.

«Таким образом мы сдаем в прошлое спецтехнику производства СССР и стран, не входящих в НАТО, – сказал он. – Она была некомфортной, неэффективной и ненадежной».

«Наши военные заслуживают всего самого лучшего, поэтому процесс обновления получает беспрецедентный масштаб», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Грузия получит технику таких компаний, как немецкая MAN, итальянская IVECO, американский FORD, отметили в военном ведомстве.

Стоимость не называется.

На днях министр говорил, что все регулярные грузинские армейские подразделения вскоре будут оснащены американскими карабинами М-4. Вместе с этим боевые подразделения будут полностью экипированы современным вооружением по стандартам НАТО, что на эти цели будет потрачено около 22 млн долларов, которые ранее были выделены правительством США. Он также сообщил о намерении закупить новые партии американских противотанковых комплексов «Джавелин».



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