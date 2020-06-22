В РФ упростили порядок предоставления госуслуг
22.06.2020, 13:48, Новости дня
Правительство упрощает порядок предоставления ряда госуслуг в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, «ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, однако необходимо продолжать делать все, чтобы обезопасить людей», передает ТАСС.
«В частности, для этого на этот год мы меняем порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг, соответствующее постановление правительства подписано», – сказал премьер.
Мишустин уточнил, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, куда граждане обращаются чаще всего, смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей, соответственно, можно будет получить еще больше сервисов без личного присутствия.
По словам премьера, многофункциональные центры смогут в зависимости от ситуации в их регионе определять количество работающих окон, корректировать число оказываемых услуг. И если МФЦ переходит на новый режим работы, то будет обязан проинформировать заявителей о новом графике и порядке предоставления госуслуг.
Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут получать сведения о своей трудовой деятельности по принципу «одного окна» в центрах госуслуг.
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