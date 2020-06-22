 

В РФ упростили порядок предоставления госуслуг

22.06.2020, 13:48, Новости дня

Правительство упрощает порядок предоставления ряда госуслуг в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, «ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, однако необходимо продолжать делать все, чтобы обезопасить людей», передает ТАСС. 

«В частности, для этого на этот год мы меняем порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг, соответствующее постановление правительства подписано», – сказал премьер. 

Мишустин уточнил, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, куда граждане обращаются чаще всего, смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей, соответственно, можно будет получить еще больше сервисов без личного присутствия.

По словам премьера, многофункциональные центры смогут в зависимости от ситуации в их регионе определять количество работающих окон, корректировать число оказываемых услуг. И если МФЦ переходит на новый режим работы, то будет обязан проинформировать заявителей о новом графике и порядке предоставления госуслуг.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут получать сведения о своей трудовой деятельности по принципу «одного окна» в центрах госуслуг. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады

16.04 / Роскачество обнаружило кишечную палочку в творожной массе

08.06 / Рубль вырос к доллару и евро

11.06 / Telepolis – следователям не хватает доказательств, что MH17 был сбит российской ракетой

30.04 / Власти Таганрога объяснились по поводу баннера с фашистами

20.05 / В АТОР предсказали новые правила для туристов после пандемии

21.06 / Взрыв дома в Киеве. Судьба трех жильцов остается неизвестной

23.05 / В Украине завершено расследование исполнения убийства Павла Шеремета

22.06 / Песков пояснил слова Путина о «подарках» русского народа

18.04 / Кличко о загрязнении воздуха в Киеве: Специалисты просят не выходить на улицу без необходимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска