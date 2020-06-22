Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова

22.06.2020, 13:48, Новости дня

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт выразил мнение, что в трагедии Михаила Ефремова виноваты друзья и коллеги артиста, которые не сделали ничего глобального, чтобы помочь ему справиться с «недугом».

«Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: «Как не стыдно!». Но ничего все-таки глобально резкого не делали. Мишка – замечательный парень, замечательный артист, только вот этот недуг и дикий наследственный темперамент… Что говорить, трагедия», – сказал Ширвиндт РИА «Новости».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.