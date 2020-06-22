В Южной Корее объявили о начале второй волны коронавируса

22.06.2020, 13:48, Новости дня

Руководитель организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусом.

«Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными. Полагаем, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать с другими, распространение инфекции будет продолжаться», – сообщила Чон Ын Гён, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

По ее мнению, вторая волна в Сеуле, скорее всего, началась с нескольких случаев кластерных заражений в начале мая.

В свою очередь, администрация Сеула предупредила, что в городе могут вновь ввести режим строгой социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит в среднем 30 человек или если больницы окажутся заполненными более чем на 70%.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новый опасный этап распространения пандемии коронавируса.

За последнюю неделю в мире коронавирусом нового типа были инфицированы около 1 млн человек, это максимальный прирост с начала пандемии.