Психотерапевт объяснил схожие оправдания у виновников резонансных ДТП

22.06.2020, 13:30, Новости дня

Виновники скандальных ДТП актер Михаил Ефремов и внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев оправдывают свой поступок стремлением помочь человеку, чтобы разжалобить общественность, сообщил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

Адвокат Ефремова рассказал, что в ночь ДТП артист спешил выручить украинского друга, попросившего съездить в больницу к его жене и дочери, которые находились в тяжелом состоянии. Ишаев, который чуть позже стал виновником другой аварии, выехав на полосу встречного движения, объяснил, что в этот день пытался срочно помочь девочке.

«Дело в том, что это такая гуманистическая позиция, которая признана вызвать сочувствие у людей, которые судят их поступок. То есть они выпили и сели за руль не потому, что это их собственная прихоть, а потому что хотели помочь. Наверное, это единственное оправдание, которое учтется при вынесении приговора. То есть они стремятся в глазах общественности показать некий социально-значимый поступок, отдающий гуманизмом, чтобы подчеркнуть, что личная вина есть, но также есть и доля социально-значимого шага», – говорит Фомин.

Поступок, который объясняется помощью другому человеку, является некой ролевой моделью «спасательства», продолжает психотерапевт.

Также он подчеркивает, что в данной ситуации мнение общественности очень здорово влияет на решение суда, поэтому людям так важно обелить или хотя бы уравновесить свой поступок.

«На кого-то это работает, а на кого-то нет. Есть люди эмоциональные, которые отчасти зависимы от настроений. Поэтому объяснения, которые будут как-то оправдывать хотя бы частично поступок, в том числе видео с извинениями, которое записал Ефремов после аварии, станут для них определенным посылом. А есть беспристрастные, которые достаточно холодны эмоционально и трезво оценивают события, для которых такие объяснения не придадут никакого значения для дела», – рассказывает Фомин.

При этом психотерапевт отмечает, что россияне по большей части все-таки эмоциональны и склонны полагаться на чувства.

После ДТП Ефремов записал и выложил в Сеть видеообращение, в котором просит прощения у родственников погибшего, а таже предлагает им свою помощь, «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить».