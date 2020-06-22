Ученые предложили использовать в разработке новых синтетических материалов чешую карпа

22.06.2020, 13:30, Разное

Американские исследователи предложили новый материал для разработки синтетических материалов с прочностью брони. Для этого предлагается использовать уникальные свойства чешуи рыб семейства карпов.

Сотрудники Национальной лаборатории Беркли уверены в большом будущем инновационной технологии. Следует отметить, что рыбьи чешуйки и ранее вдохновляли ученый мир. Так, римские и египетские воины носили подобные пластины для защиты их тел и конечностей от стрел и копий врагов. Современные исследователи изменили размеры чешуи до нановеличин, проанализировав при этом устойчивость материала к проникновению и его возможность сохранять гибкость.

Интересно, что чешую карпа не способна повредить даже пиранья, повредить этот природный покров можно лишь приложив огромные усилия. С помощью мощных рентгеновских лучей исследователи увидели особенности ее волокон под воздействием напряжения. Оптический микроскопический анализ поперечного сечения показал многослойную структуру чешуек. Результаты эксперимента показали беспрецедентную прочность и стойкость, которую можно передать создаваемым на инновационным материалам.

Структура чешуи состоит из твердой наружной оболочки и мягкого и пластичного внутреннего слоя. При нападении на рыбу хищника именно он поглощает избыточную нагрузку от сопротивления внешней части. Данный уникальный механизм исследователи называют адаптивной переориентацией. В отличие от человеческой кожи в чешуйках значительно более высок уровень коллагена, благодаря чему она более устойчива к разрывам. При этом использование аналогичного чешуе градиента между пластичным и твердым слоями может навсегда избавить синтетические вещества от трещин или сколов.