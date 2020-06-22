 

Ученые предложили использовать в разработке новых синтетических материалов чешую карпа

22.06.2020, 13:30, Разное

Американские исследователи предложили новый материал для разработки синтетических материалов с прочностью брони. Для этого предлагается использовать уникальные свойства чешуи рыб семейства карпов.
Сотрудники Национальной лаборатории Беркли уверены в большом будущем инновационной технологии. Следует отметить, что рыбьи чешуйки и ранее вдохновляли ученый мир. Так, римские и египетские воины носили подобные пластины для защиты их тел и конечностей от стрел и копий врагов. Современные исследователи изменили размеры чешуи до нановеличин, проанализировав при этом устойчивость материала к проникновению и его возможность сохранять гибкость.

Интересно, что чешую карпа не способна повредить даже пиранья, повредить этот природный покров можно лишь приложив огромные усилия. С помощью мощных рентгеновских лучей исследователи увидели особенности ее волокон под воздействием напряжения. Оптический микроскопический анализ поперечного сечения показал многослойную структуру чешуек. Результаты эксперимента показали беспрецедентную прочность и стойкость, которую можно передать создаваемым на инновационным материалам.

Структура чешуи состоит из твердой наружной оболочки и мягкого и пластичного внутреннего слоя. При нападении на рыбу хищника именно он поглощает избыточную нагрузку от сопротивления внешней части. Данный уникальный механизм исследователи называют адаптивной переориентацией. В отличие от человеческой кожи в чешуйках значительно более высок уровень коллагена, благодаря чему она более устойчива к разрывам. При этом использование аналогичного чешуе градиента между пластичным и твердым слоями может навсегда избавить синтетические вещества от трещин или сколов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте

10.06 / Covid-19 и его предшественники

19.05 / Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали РЛС боевиков в Сирии

13.05 / Скончался легендарный работник “Союзмультфильма”

29.05 / В Подмосковье между гаражами нашли брошенного младенца

08.05 / Россиянам рассказали о важных правилах дезинфекции продуктов во время пандемии

20.05 / В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко

01.06 / Chevrolet Suburban получил специальную версию для бездорожья

14.05 / Мнение: Понаехали тут

15.05 / Алёна Кравец рассказала о вернувшихся из-за границы и «закупившихся аппаратами ИВЛ» жителях Рублёвки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска