США и Россия проведут переговоры о ядерном оружии

22.06.2020, 13:25, Новости дня

Делегации США и России встретятся в столице Австрии, Вене в понедельник и вторник, чтобы после более чем годичной паузы обсудить вопросы, связанные с их ядерными арсеналами.

Президент Дональд Трамп вывел США из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности и объявил о намерении вывести Вашингтон из Договора по открытому небу, предусматривающего инспекционные полеты.

Спецпредставитель президента по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли возглавляет американскую делегацию, которая встретится в Вене с российскими коллегами во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Они обсудят взаимно согласованные темы, связанные с будущим контроля над вооружениями, заявил Госдепартамент на прошлой неделе.

Трамп заявлял, что в переговорах о продлении договора СНВ-3 должен принять участие Китай. По мнению президента США, до настоящего времени Пекин, разрабатывая собственные системы вооружений, делал все, что хотел.

«США направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и заявили о необходимости участия всех трех стран в добросовестных переговорах о контроле над вооружениями», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Правительство Китая отклонило это приглашение. МИД КНР ранее в этом месяце заявил, что «время для участия Китая в переговорах по ядерному разоружению еще не пришло».

«Китай должен пересмотреть это решение, – написал Биллингсли в Твиттере. – Достижение статуса великой державы требует ответственного поведения уровня великой державы. Больше никакой Великой стены секретности в вопросах наращивания ядерных вооружений. Место Китая ждет в Вене».

Американо-российский договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, запрещает каждой из сторон иметь больше 1550 развернутых ядерных боеголовок. Срок его действия истекает в феврале 2021 года.

Эксперты в области вооружений считают, что, учитывая приближающиеся президентские выборы в США, времени осталось немного для того, чтобы либо продлить комплексное соглашение между США и Россией, либо разработать новый договор с участием Китая.