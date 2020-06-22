Родители Влада Соколовского отметили 30-летие брака и впервые сыграли свадьбу

22.06.2020, 13:24, Разное

В эти выходные мир праздновал День отца, а для Влада Соколовского они ознаменовались свадьбой родителей. Андрей и Ирина Соколовские отметили 30 лет брака, причем сделали это довольно необычным способом. Они пригласили близких друзей и родных в свой загородный дом и… сыграли свадьбу – впервые. Семейной фотографией Влад поделился на своей странице в Instagram, посвятив родителям трогательный пост:

У моих любимых и родных вчера состоялось празднование 30 лет совместной жизни. Не буду много писать) Скажу, что они самая уникальная пара из всех, что я знаю, и вчера, глядя на них, на то, как они смотрят друг на друга, многие снова поверили в любовь. Они могут сколько угодно выяснять кого и что устраивает, но стоит им подойти друг к другу и всё это куда-то улетучивается! Я вижу в их отношениях нежность, которой нет даже у многих пар, проходящих конфетно-букетный период! Папа, Мама, я вас очень сильно люблю и во многом вами восхищаюсь! Дать клятву ещё раз и впервые сыграть свадьбу, только уже через 30 лет, – это очень сильно и показательно! Спасибо ВАМ за всё!

Андрей, Ирина и Влад Соколовские

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Публикация от igor_kalmykov (@igor_kalmykov)21 Июн 2020 в 3:01 PDT

Как известно, у самого Влада пока не получилось построить семейное счастье. Ранее он был женат на певице Рите Дакоте, у них родилась дочь Мия. Летом 2018-го стало известно о том, что Рита и Влад решили развестись после трех лет совместной жизни. Певица объявила, что причиной их разрыва стали неоднократные измены Влада:

Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки “девушек”, многих из них я знаю лично, многие из них были моими “приятельницами”, вхожими в мой дом.

Подробное интервью Дакоты журналу HELLO! можно прочитать здесь. Влад долгое время не комментировал происходящее, потом опубликовал заявление в Instagram:

Мой уход в тишину позволил мне расслышать всё до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости. Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше. Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка.

Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации… Любители грязного белья могут хоть годами рефлексировать на эту тему, это их выбор. А всем борцам за вселенскую справедливость советую оглянуться вокруг себя – не судите, да не судимы будете. Я комментирую этот вопрос только один раз, сейчас, и на этом закрываю тему.

Желаю всем моим подписчикам гармонии, счастья и любви.

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