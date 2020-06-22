Врач рассказала о неожиданной опасности аспирина

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22.06.2020, 13:23, Разное

Врач Ольга Кашубина предупредила россиян, что снимать головную боль при похмелье с помощью аспирина и кофе категорически не рекомендуется. Это может негативно сказаться на работе пищеварительной системы.

При попадании аспирина и кофе в желудок, раздраженный алкоголем, может обостриться гастрит. Страдающим от язвы тем более нельзя снимать головную боль таким образом.



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