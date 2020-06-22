Патриарх Кирилл “сердечно поздравил” россиян с Днем памяти и скорби, началом ВОВ

22.06.2020, 13:18, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 22 июня, в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Он поздравил россиян.

“Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю”, – сказал Кирилл.

На мероприятии также присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.

Главный храм Вооруженных сил России патриарх Кирилл освятил 14 июня. Он заявил, что лично будет его настоятелем. После освящения в храме прошла первая литургия.

В новом храме не будет мозаик с изображением Владимира Путина и других руководителей России, а также советского диктатора Иосифа Сталина. СМИ сообщали, что такие мозаики были сооружены, но после появления фотографий с ними в прессе было принято решение их убрать. Сами представители РПЦ не сошлись во мнениях. В результате мозаику, названную “Бескровное воссоединение Крыма”, изменили, убрав изображения Путина и других руководителей, а затем изменили и мозаику, изображающую Парад Победы 1945 года, убрав портрет Сталина.

Новый храм – один из крупнейших православных храмов мира. Высота здания вместе с крестом составит 95 метров, и он станет третьим по высоте православным храмом мира. Во время презентации сообщалось, что одновременно в храме может находиться до 6 тысяч прихожан.

Кроме храма на территории комплекса откроют музей-галерею “Дорога памяти” длиной 1418 шагов, где размещены фотографии и данные более 33 миллионов участников войны.

Известно, что ранее Министерство обороны России потратило около 300 миллионов рублей на закупку “продукции религиозного назначения” для главного храма вооруженных сил и “декорирование храма изделиями из гипса”.