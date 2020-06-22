В Петербурге задерживают людей у суда, где был вынесен приговор по делу “Сети”

22.06.2020, 13:18, Новости дня

Возле здания Второго Западного окружного военного суда в Петербурге, где был вынесен приговор фигурантам дела “Сети” Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову, силовики начали задерживать людей. По данным корреспондента Настоящего Времени, который находится на месте событий, задержаны минимум семь человек. ​Позже “МБХ-медиа” сообщило, что число задержанных превысило 20 человек. Задержанных, по его данным, предположительно, везут в 78-й отдел полиции Санкт-Петербурга.

По данным МБХ, силовики вместе с активистами задержали правозащитницу Яну Теплицкую.

22 июня суд приговорил 25-летнего программиста Виктора Филинкова и 28-летнего промышленного альпиниста Юлия Бояршинова к семи годам и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Несмотря на то, что журналистов большинства независимых медиа в зал не пустили, во время оглашения приговора несколько человек все-таки крикнули судье “Позор”, а после вынесения приговора толпа людей осталась у здания суда и не хочет расходиться.

Перед зданием суда, где выносился приговор, активист Павел Крисевич приковал себя наручниками к забору у здания суда, а также зажег фаер и разбросал листовки в поддержку фигурантов с криками “Свободу!”.

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Ранее, в феврале 2020 года, суд огласил приговоры фигурантам того же дела “Сети” в Пензе: семеро обвиняемых получили сроки от шести до 18 лет тюремного заключения. Дело основывалось на показаниях лишь одного из задержанных, который признал вину, а остальные фигуранты утверждали, что их обвинения сфабрикованы, а к ним самим применяли пытки.

Филинков рассказывал, что оперативники ФСБ в масках задержали его по дороге в аэропорт и вывезли в лес, где пытали несколько часов и били электрическим током в минивэне. Его заставили выучить признательные показания об участии в ячейке “Сети” и зачитать их на камеру.

Бояршинов также несколько месяцев провел в камерах следственного изолятора №6, где его несколько раз избивали, – его защита также считает, что это делалось для того, чтобы добиться от него нужных показаний. Он в итоге признал вину в участии в террористическом сообществе и просил судить его в особом порядке. Но ему в этом отказали, потому что он не дал показания против других обвиняемых по делу “Сети”.

По версии следствия, “Сеть” – террористическая группировка: большинство ее участников были антифашистами и анархистами, которые якобы планировали вооруженный захват власти в России. По версии ФСБ, в “Сети” находилось несколько групп: две в Пензе, “5.11” и “Восход”, одна в Беларуси и две в Санкт-Петербурге – “Марсово Поле” и “СПБ1”. Но, судя по материалам дела и показаниям фигурантов, в группы были собраны люди хотя и пересекавшиеся в реальной жизни в общих компаниях, но не всегда хорошо знакомые друг с другом.

У нескольких обвиняемых изъяли охотничьи ружья, у одного – гранаты, у одного – самодельное взрывное устройство, у двоих – пистолеты Макарова. Почти у всех фигурантов дела “Сети” также нашли одежду и оружие для страйкбола – игровой стрельбы шариками, а их выезды на страйкбольные состязания квалифицировали как боевую подготовку.