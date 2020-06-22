 

Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне

22.06.2020, 13:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и скорби призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.

«К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была «своей» или «чужой». Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет», – написал Зеленский в Telegram-канале. 

Он подчеркнул, что Украина вечно будет помнить каждого, кто погиб, – военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. По его словам, Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней, в результате не родилось почти 13 млн детей. 

«Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг – превратить ее в мирную и счастливую страну для каждого украинца», – отметил глава государства.

В понедельник участники общественного движения «Патриоты – За жизнь» во главе с депутатом Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильей Кивой возложили цветы к Вечному огню в Киеве в День скорби и чествования памяти жертв войны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Детский омбудсмен России предложила платить “коронавирусное” пособие и на подростков 16–17 лет

15.05 / На Украине посетитель магазина пригрозил взорвать гранату из-за требования надеть маску

29.05 / Московская полиция напомнила о временном запрете на акции из-за коронавируса

17.06 / Появился новый кандидат на пост канцлера ФРГ

28.05 / 140 млн фунтов на шопинг. “МанЮнайтед” взял крупный кредит на покупку футболистов

19.05 / Суточные потери от коронавируса в Великобритании выросли более чем в три раза

01.05 / Заслуженные врачи создали штаб по мониторингу организации помощи населению

21.06 / Взрыв в доме в Киеве. Спасатели достали из-под завалов одного погибшего

27.05 / Политика: Госдеп предсказал Турции «предательство» Россией

11.04 / МИД Чехии резко отреагировал на открытие в России уголовного дела против властей Праги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска