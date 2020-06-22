 

Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане

22.06.2020, 13:08, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция «Днепр», использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, передает РИА «Новости».

К настоящему времени РФ ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана. 



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