Названы победители фотоконкурса “Снимай науку!”

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22.06.2020, 13:06, Новости дня

Телеканал "Наука" и WikiMedia подвели итоги фотоконкурса "Снимай науку!" и назвали имена лучших авторов, чьи снимки украсят научные статьи Википедии.

В этом году в конкурсе принял участие 561 автор, было прислано более трех тысяч работ. Всего было шесть номинаций.

"Для уже состоявшихся ученых проект "Снимай науку!" – хорошая возможность рассказать и наглядно показать свою работу широкой аудитории. Для студентов и молодых специалистов этот конкурс – возможность заявить о своих интересах и показать тот научный аспект, который их увлекает", – говорит Мария Семенова, главный редактор телеканала "Наука".

В свою очередь исполнительный директор WikiMedia Станислав Козловский отметил, что для понимания сложных научных тем очень важна наглядность – "одна иллюстрация может оказаться лучше тысяч слов". "Каждая фотография, поданная на конкурс, не только уже принесла, но будет еще много лет в будущем приносить пользу человечеству", — уверен он.

Научные видеоработы будут приниматься до 15 сентября в номинациях: "Профессионалы", "Любители" и "Дети". Лучшие ролики попадут в эфир, а один из участников конкурса получит шанс стать ведущим телеканала "Наука".



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