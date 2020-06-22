Пассажирский железнодорожный и водный транспорт получит господдержку

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22.06.2020, 13:06, Новости дня

Пассажирский железнодорожный и водный транспорт включен в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин​​​ в понедельник.

Решение принято по поручению президента РФ по итогам совещания о развитии транспорта 7 мая.

С 30 марта распоряжением правительства введены временные ограничения на движение всеми видами транспорта через государственную границу России, а из-за самоизоляции в стране перевозка пассажиров резко упала. Так, спрос на поезда в дальнем следовании сократился на 77%, а с учетом возврата билетов доходы снизились более чем на 90% в первой половине апреля после объявления периода самоизоляции.

"Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями. Важно не допустить сбой в работе пассажирского железнодорожного и водного транспорта, ведь это ударит в первую очередь по людям. Нам необходимо сделать так, чтобы перевозчики гарантированно исполняли свои обязательства перед пассажирами. Для этого распространим на данную сферу льготы и меры государственной поддержки пострадавших отраслей", — отметил Мишустин.

Перечень постоянно расширяется. Ранее правительство включило СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей. Государственные учреждения из наиболее пострадавших от карантина отраслей смогут полученные для госзаданий субсидии тратить на выплату зарплат и другие производственные нужды в период вынужденных нерабочих дней.

Пассажиропоток в поездах дальнего следования РЖД сократится в июне на 83,6% в годовом выражении. Объем перевозки пассажиров уменьшился в апреле на 77% до 1,8 млн человек, в мае — на 78,9% до 2 млн человек, по данным РЖД​​. РЖД в июне намерены перевезти в дальнем следовании 1,9 млн пассажиров против 11,6 млн в июне 2019 г.



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