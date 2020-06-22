Полиция продолжит поиск участников заезда на скейтах по проезжей части

22.06.2020, 13:06, Новости дня

Полиция планирует установить всех участников заезда на скейтах по проезжей части Краснодара. Как сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", проверка начата после публикации в местных пабликах видео подросткового флэшмоба.

Как уточнил официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко, большая группа молодых людей на скейтбордах, передвигаясь по проезжей части, мешала дорожному движению. Штраф за подобные нарушения ПДД — 500 рублей.

Сейчас известны личности девяти участников. Им от 18 до 28 лет. Уже составлены протоколы об административном правонарушении, выписаны штрафы. Следствие будет продолжено.

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ГТРК "Кубань"