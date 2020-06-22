В Киеве коронавирусом заразился 100-летний мужчина

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22.06.2020, 13:06, Новости дня

За сутки в Киеве количество жителей, у которых лабораторным путем выявили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 43. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди вновь выявленных заболевших 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет, 17-летняя девушка, 17 мужчин от 19 до 100 лет, четверо мальчиков в возрасте от четырех до 11 лет.

За сутки госпитализировали шестерых пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском, Деснянском (по семь случаев) и в Печерском районе (шесть случаев). 

На сегодняшний день в Киеве уже 4368 подтвержденных случаев COVID-19, 98 человек умерли, 1391 выздоровел.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерли 1012 человек, выздоровело 16 642 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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