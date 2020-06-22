Мнение: Кольцеобразное солнечное затмение: это было великолепно
22.06.2020, 13:00, Разное
Вчера прошло кольцеобразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния. Здесь собрал фотографии и таймлапсы, чтобы можно было отвлечься от всей той суеты, который свалилась на наши головы за последние полгода, отвлекитесь.
Промежутки между листьями деревьев действуют как естественные камеры-обскуры и проецируют сотни изображений затмения на землю. Снимок сделан во время кольцевого солнечного затмения 21.06.2020 года на севере Индии.
Так затмение выглядело с российского метеорологического спутника ELEKTRO-L N2
Солнечное затмение над индийской астрономической обсерваторией в Ханле.
Такие полумесяцы были почти во всей Индии в момент затмения. Это никак не связано с объектом, который отбрасывает тень. Вот вам пример того, как наши ожидания от солнца меняются на практике.
А вот таймлапс вчерашнего события.
SOLAR ECLIPSE TIME LAPSE from r/astrology
Источник: Теория элит
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