 

Мнение: Кольцеобразное солнечное затмение: это было великолепно

22.06.2020, 13:00, Разное

Вчера прошло кольцеобразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния. Здесь собрал фотографии и таймлапсы, чтобы можно было отвлечься от всей той суеты, который свалилась на наши головы за последние полгода, отвлекитесь.

Промежутки между листьями деревьев действуют как естественные камеры-обскуры и проецируют сотни изображений затмения на землю. Снимок сделан во время кольцевого солнечного затмения 21.06.2020 года на севере Индии.

Так затмение выглядело с российского метеорологического спутника ELEKTRO-L N2

Солнечное затмение над индийской астрономической обсерваторией в Ханле.

Такие полумесяцы были почти во всей Индии в момент затмения. Это никак не связано с объектом, который отбрасывает тень. Вот вам пример того, как наши ожидания от солнца меняются на практике.

А вот таймлапс вчерашнего события.

SOLAR ECLIPSE TIME LAPSE from r/astrology

Источник: Теория элит



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