 

Что произошло за ночь 22 июня

22.06.2020, 12:57, Разное

Коротко.

  • Экс-продюсера Pussy Riot Петра Верзилова, которому полицейские с кувалдами вчера утром выломали дверь, оставили на ночь в столичном ОВД после многочасового допроса без адвоката и нападения провокатора. Акциониста допросили как свидетеля по «московскому делу», на него составили протокол из-за драки. Поводом для задержания и возможного админареста считают слухи о его планах выбежать перед танками на параде Победы; сам Верзилов подготовку к акции отрицает.

  • На северо-востоке Якутии произошла утечка топлива из прохудившегося резервуара на территории дизельной электростанции. В почву и реку Алазея попало порядка пяти тонн солярки. Ниже по течению установили заградительные боны, для обработки почвы туда доставили около тонны сорбента.

  • Правительство планирует снизить страховые взносы для IT-компаний с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Таковы параметры налогового маневра для развития IT-отрасли, разработать которые поручал президент Владимир Путин. О мерах объявят в ближайшем будущем, сообщили источники газеты «Ведомости».

  • Больше 3 тысяч режиссеров, актеров, театроведов и других деятелей искусств призвали Минкульт отозвать иск против режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой судии». Минкульт требует взыскать с них около 130 млн рублей, которые, по версии СК, похитили при подготовке театрального проекта «Платформа»; одна из экспертиз по делу говорила, что ущерба могло вовсе не быть. Сегодня в суде начнутся прения сторон.

  • Основатель Telegram Павел Дуров предложил программистам, разрабатывавшим методы обхода блокировки месcенджера в России, после снятия ограничений сосредоточить усилия на Иране и Китае — там запрет еще действует. «Цифровое сопротивление не заканчивается прекращением огня на прошлой неделе в России. Это только начало — оно становится глобальным», — заявил он в своем обращении.

    • Источник: Новая газета



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