Бренд Jaguar планирует выпустить молодежный хэтчбек

22.06.2020, 12:55, Новости дня

Британский автомобильный гигант Jaguar намерен обновить линейку машин, исключив модели XE и XF, вместо которых появится небольшой хетчбэк.

В свою очередь, новинка получит продвинутые технические параметры, а также гибридную и электрическую установку в разных комплектациях. Компактный хетчбэк позиционируют в качестве городского автомобиля, который окажется крайне востребованным у покупателей. Вместе с тем автомобиль пока не раскрыт производителем.

Некоторые эксперты прогнозируют, что новинка получит продвинутые параметры, а также внешний вид, свойственный ранее продемонстрированному концепту Jaguar RD-6. Остальные детали о новинке пока не раскрыты и будут сообщены в рамках официальной презентации.