ВОЗ сообщает о рекордном количестве заболевших COVID-19 за одни сутки

22.06.2020, 12:54, Разное



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Воскресенье, 21 июня, стало днем с наибольшим количеством новых случаев COVID-19. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, количество вывяленных инфицированных за 24 часа составило более 183 тысяч. Число смертей за этот период составило более 4700. Об этом генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге, передает Forbes.

Наибольшая заболеваемость была отмечена Бразилия с 54771 выявленным случаями. За ней следуют США (36617) и Индия (15400).

На прошлой неделе ВОЗ указывала, что мир входит «в новую опасную фазу», поскольку многие карантинные ограничения были сняты. Гендиректор организации подчеркнул, что пандемия усиливается.

Согласно данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса, общее количество больных COVID-19 за время наблюдения за инфекцией подходит к 9 миллионам, а количество смертей – к 500 тысяч.