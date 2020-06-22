Фильм о поисках без вести пропавших героев ВОВ покажут 22 июня

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22.06.2020, 12:48, Новости дня

В День памяти и скорби, 22 июня, информационный портал LIFE покажет документальный фильм о поисках без вести пропавших героев Великой Отечественной войны.

Фильм под названием «Синявинские высоты. Бои за память» выйдет в эфир 22 июня в 16.00 на сайте и в соцсетях LIFE.

«Сотни тысяч солдат Великой Отечественной войны остаются непогребенными. Они так и лежат в местах кровопролитных боев. Увековечиванием памяти воинов занимаются поисковые организации, в том числе Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа и музей «Битва за Ленинград» им. Зиновия Колобанова», – отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В местах боев за Ленинград, где с осени 1941 года по весну 1943 года проходили постоянные сражения, ежегодно проводится поисковая экспедиция «Забытые герои». 

Самыми известными сражениями за Ленинград считаются Синявинские операции и операция «Искра». Их основной целью была попытка прорыва блокады Ленинграда. Человеческие потери на этом участке фронта, по разным оценкам, составили около одного млн человек.

В июне 2020 года съемочная группа LIFE провела неделю вместе с участниками поисковой экспедиции «Забытые герои» в местах боев за Ленинград и на основе этого материала подготовила фильм «Синявинские высоты. Бои за память». 

 

День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в РФ Годом памяти и славы.



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