Добронравов сообщил об очередном переносе финала “Сватов”

22.06.2020, 12:37, Разное

По словам звезды

ситкома, работа над седьмым сезоном возобновится только в 2021 году. Федор Добронравов лично звонил продюсерам в Киев. Киношники сообщили

артисту, что не успели подготовить площадку. Всему виной пандемия

коронавирусной инфекции.

Также звезда сериала “Сваты” сообщила, что решила прокинуть

Театр сатиры. В труппе Добронравов состоял 16 лет. Причина ухода проста –

усталость. Впрочем, иногда знаменитость все же будет выходить на сцену в рамках

постановки “Где мы?”.

Добронравов добавил, что вспышка инфекции и карантин отразились не только на его профессиональной жизни. Знаменитости

пришлось переехать на дачу. Там Федор как ответственный гражданин самоизолировался.

Напомним, что седьмой сезон “Сватов” станет заключительным. Он будет состоять всего из 12 серий. Эту часть

поклонники теленовеллы ждут с 2013 года. Работа над лентой постоянно

откладывалась: ранее из-за обострения

отношений России и Украины, теперь из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2019 в 8:05 PDT

Киношники уже отсняли зимние сцены. Площадку

организовали в Белоруссии, в деревне Дуличи неподалеку от Минска. Там же съемочная

группа сериала “Сваты” планировала доснять летние эпизоды. К работе собирались

приступить в мае-июне, но пандемия спутала все карты. Судя по всему, премьера сезона, которая была запланирована на 2021 год, тоже сдвигается на неопределенный срок.