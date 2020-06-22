Врио губернатора Иркутской области потребовал проконтролировать выплату надбавок медикам

22.06.2020, 12:30, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на совещании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поручил замглавы правительства региона Валентине Вобликовой проконтролировать выплату надбавок медикам до 1 июля.

«По-прежнему есть вопросы по выплатам тем или иным категориям медиков. Просьба еще раз все сигналы и сообщения проанализировать, мы не должны оставить без выплат тех, кто работал и продолжает работать на ковидном фронте», – отметил Кобзев, слова которого приводит портал «Байкал 24».

Врио главы региона также отметил, что «эти выплаты будут учтены при начислении отпускных, независимо от того, когда сотрудник пойдет в отпуск».

Кроме того, Кобзев обратился к правоохранительным органам и вице-мэру Иркутска Дмитрию Ружникову для проверки деятельности ночного клуба, который открылся во время режима самоизоляции, предположительно, в пятницу, 19 июня. Фотографии с вечеринки, устроенной во время эпидемиологических мер, появились в соцсетях.

Кобзев отметил, что недопустимо нарушать общие для всех правила во время режима самоизоляции, поскольку такие действия могут поставить под вопрос дальнейшие этапы снятия режима самоизоляции.

Ружников в свою очередь, что администрация Иркутска в субботу утром обратилась в полицию и сейчас ведется проверка данного мероприятия.

На утро 22 июня в Иркутской области выявили 198 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 5820. В медучреждения госпитализированы 3638 инфицированных, состояние 49 пациентов оценивается как тяжелое.

За минувшие сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 592 тыс. случаев заболевания.