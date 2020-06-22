После парада Путин пообщается с приглашенными лидерами стран

22.06.2020, 12:30, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад в честь 75-й годовщины Победы глав государств и правительств, на полях празднования глава государства пообщается с ними, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На полях, естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, что президент также даст прием для глав приглашенных государств и правительств.

«Конечно, на полях этих общих мероприятий, как правило, и происходят отдельные контакты, поэтому общение состоится, но все это будет на полях празднования», – сказал представитель Кремля.

Также он уточнил, что полный список высокопоставленных гостей, которые посетят парад в Москве будет подготовлен накануне парада.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году. На парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.