После парада Путин пообщается с приглашенными лидерами стран
22.06.2020, 12:30, Новости дня
Российский лидер Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад в честь 75-й годовщины Победы глав государств и правительств, на полях празднования глава государства пообщается с ними, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На полях, естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, что президент также даст прием для глав приглашенных государств и правительств.
«Конечно, на полях этих общих мероприятий, как правило, и происходят отдельные контакты, поэтому общение состоится, но все это будет на полях празднования», – сказал представитель Кремля.
Также он уточнил, что полный список высокопоставленных гостей, которые посетят парад в Москве будет подготовлен накануне парада.
В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году. На парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.
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