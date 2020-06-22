Мишустин подписал постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби
22.06.2020, 12:30, Новости дня
Опубликовано постановление главы российского правительства Михаила Мишустина о проведении ежегодной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.
«Внести в постановление правительства РФ от 27 ноября 2006 года №716 «О порядке проведения дней воинской славы РФ и мероприятий, посвященных памятным датам России» … пункт 3 … дополнить предложением следующего содержания «Общероссийская минута молчания проводится одновременно на всей территории РФ ежегодно 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени», – говорится в тексте постановления на официальном портале нормативно-правовых актов.
День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в РФ Годом памяти и славы.
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